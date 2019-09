Handball : Korschenbroich sieht das erste Spitzenspiel

Tim Dicks und der TV Korschenbroich freuen sich aufs erste Spitzenspiel der noch jungen Saison. Foto: M. Jäger. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich trifft am Samstag auf ebenfalls ungeschlagenen TuS Opladen.

Sicher, nach zwei Spieltagen besitzt eine Tabelle noch keine große Aussagekraft. Das ist in der Handball-Regionalliga Nordrhein nicht anders – und trotzdem darf vor der Begegnung zwischen dem TV Korschenbroich und dem TuS Opladen, die am Samstag um 19.30 Uhr in der Waldsporthalle angepfiffen wird, mit Fug und Recht von einem Spitzenspiel gesprochen werden.

Schließlich gehören beide Kontrahenten zum exklusiven Kreis von nur vier Mannschaften, die nach dem zweiten Spieltag noch ohne Punktverlust sind (außer TVK und Opladen noch TV Rheinbach und TuSEM Essen II). Schließlich zählen beide Kontrahenten zum Kreis jener Mannschaften, die dem mit einem Fehlstart (28:31 in Essen) in die Saison gegangenen Aufstiegsfavoriten SG Ratingen Paroli bieten können. Und nicht zuletzt belegten beide Kontrahenten in der Abschlusstabelle der vergangenen Spielzeit die Plätze vier und fünf.

Es ist also alles angerichtet für ein Handballfest in der Waldsporthalle. Wobei die Partie eine auf der berühmten Augenhöhe zu werden verspricht, denn bei beiden Teams läuft trotz der Auftaktsiege noch nicht alles rund – was angesichts des frühen Saisonzeitpunktes wenig überraschend ist. „Nicht nur die Wurfausbeute hat mich gestört, sondern auch viele falsche Entscheidungen im Tempospiel, insbesondere während der zweiten Welle“, sagt Opladens Trainer Fabrice Voigt im Rückblick auf den mühsamen 24:19-Sieg über Jahn Wahn.