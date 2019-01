Handball: TV Korschenbroich verlängert Vertrag mit Steffen Brinkhues

Korschenbroich Die spielfreie Zeit hat Handball-Regionalligist TV Korschenbroich genutzt, um eine wichtige Personalie zu klären: Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Steffen Brinkhues wurde um zwei Jahre verlängert.

Heute kann der Halblinke, der in der Hinrunde der Regionalliga Nordrhein 53 Tore erzielte, zeigen, was er kann. Da trifft der TVK nämlich im ersten Testspiel des neuen Jahres auf den Zweitligisten TuSEM Essen, Anwurf in der Waldsporthalle ist um 20 Uhr. Auch für die Gäste ist es die erste Partie nach der Weihnachtspause. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge hat Trainer Jaron Siewert für seine Schützlingen ein umfangreiches Trainingsprogramm erstellt: „Wir werden sehr intensiv an taktischen und individuellen Themengebieten arbeiten, welche in letzter Zeit nicht optimal waren.“ Im ersten Testspiel muss er auf Junioren-Nationalspieler Luca Witzke (mit der Nationalmannschaft beim Vier-Länderturnier im spanischen Santander) und Dennis Szczesny verzichten, der seit Ende Dezember mit der (nicht für die WM qualifizierten) polnischen Nationalmannschaft unterwegs ist.