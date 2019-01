Handball: Bilanovic übernimmt das Kommando

Gibt ab Montag bei den Handballern des TSV Bayer Dormagen die Richtung an: der neue Trainer Dusko Bilanovic. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen hat am Donnerstagabend seinen Trainer Ulli Kriebel beurlaubt. Der ohnehin als Nachfolger vorgesehene Dusko Bilanovic tritt seine Stelle beim Handball-Zweitligisten ein halbes Jahr früher als geplant an.

Eigentlich wollte sich Björn Barthel am Donnerstagabend in Ruhe das Eröffnungsspiel der Handball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Korea ansehen. Stattdessen bestellte der Geschäftsführer der TSV Bayer Dormagen Handball GmbH die Spieler des abstiegsgefährdeten Zweitligisten zum Gespräch.

Die hatten planmäßig noch bis Montag Urlaub. Doch wenn sie sich dann im Ausweichquartier in Leverkusen – das Bayer-Sportcenter wird in der kommenden Woche renoviert – treffen, wird ein neuer Mann das Kommando haben: Dusko Bilanovic übernimmt ab sofort das Traineramt von Ulli Kriebel. Der 40-Jährige, der kurz vor dem Jahreswechsel noch festgestellt hatte: „Wir haben unser Hinrundenziel erreicht,“ wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

Nationalität Gebürtiger Serbe, lebt seit 1994 in Deutschland und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit

Name Dusko Bilanovic

Der nicht unbedingt überraschend kommt, steht Kriebel doch schon seit langem in der Kritik. Und das nicht nur wegen oftmals rätselhafter taktischer Entscheidungen, sondern auch wegen seines Auftretens in der Öffentlichkeit und einer offenbar gestörten Kommunikation mit der operativen Spitze von Verein und Spielbetriebs GmbH. Seine Äußerungen nach dem letzten Hinrundenspiel, das die Dormagener mit 31:23 beim Tabellenletzten Rhein Vikings gewannen, haben den Prozess seiner Beurlaubung offenbar beschleunigt. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, schließlich hat Ulli Kriebel unbestreitbar seine Verdienste, sowohl als Jugendtrainer als auch als derjenige, der uns in die Zweite Liga geführt hat,“ stellt Barthel klar. Der Handball-Geschäftsführer verhehlt allerdings auch nicht, „dass wir meines Erachtens nach durchaus ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben könnten.“