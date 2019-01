Tischtennis : René ten Hoeve fehlt zum Rückrundenstart

Rhein-Kreis Tischtennis: TTC BW Grevenbroich reist nach Gelsenkirchen, Holzbüttgen empfängt den Anrather TK.

Auch für den TTC BW Grevenbroich ist die Pause vorbei. Am frühen Sonntagmorgen (10 Uhr, Sporthalle der Grundschule Schwalbenstraße) müssen die Schloss-Städter in der Tischtennis-NRW-Liga beim TB Beckhausen in Gelsenkirchen ran.

Ganz auf Tischtennis verzichtet haben die Blau-Weißen in der Pause nicht. In Ken Julian Oberließen, René Holz und Janos Pigerl haben drei BW-Akteure zum Beispiel beim Neujahrsturnier in Glehn teilgenommen, welches Pigerl dann im Finale für sich entscheiden konnte. Dennoch gibt sich der BW-Kapitän vor dem Auswärtsspiel zurückhaltend: „Wie häufig nach einer längeren Pause wissen wir noch nicht genau, wo wir leistungstechnisch stehen, gehen aber davon aus, dass es bei den Beckhausenern ähnlich aussieht. Insofern rechnen wir mit einer engen Partie.“

René ten Hoeve kann verletzt nicht mitwirken und wird wohl länger ausfallen. Für ihn rückt Marcel Krämer ins Team. Trotz des Ausfalls von ten Hoeve peilt Pigerl zwei Punkte an: „Wir hoffen, mit einem Sieg ins neue Jahr zu starten und unser Polster auf die Abstiegszone weiter auszubauen.“



In der Damen-NRW-Liga empfängt die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) die zweite Mannschaft des Anrather TK. Dabei sind die Kaarsterinnen als Tabellenzweiter gegen den Vorletzten in der Favoritenrolle. „Alles andere als ein deutlicher Sieg würde mich überraschen“, sagt DJK-Kapitänin Almut Pigerl, die am Samstag selbst nicht mitwirkt. Die Punkte sollen Pia Graser, Gerda Kux-Sieberath, Anna Haissig und Nicola Vollmert holen.

In der Herren-Verbandsliga will sich die Zweitvertretung der TG Neuss zum Rückrunden-Auftakt von der Abstiegszone lösen. Dazu wäre ein Heimsieg am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule, Bergheimer Straße) gegen den TSV Krefeld-Bockum wichtig. Die Krefelder sind derzeit in der Tabelle zwei Ränge besser platziert als die Neusser, die aktuell auf dem achten Platz liegen. Allerdings haben die Bockumer auch nur einen Zähler mehr auf dem Konto als die TG Neuss.