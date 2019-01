Handball-Nordrheinliga: TVK verlängert mit Rückraumspieler Steffen Brinkhues

Handball Der TV Korschenbroich hat den nächsten Leistungsträger weiter an sich binden können: Rückraumspieler Steffen Brinkhues hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Nordrheinligisten um zwei Jahre verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Steffen unseren Torjäger im linken Rückraum halten konnten“ sagt der Sportliche Leiter des TVK, Klaus Weyerbrock. 53 Tore hat der 21-jährige Halblinke in dieser Saison bislang erzielt und ist auch in der Abwehr fester Bestandteil im Team von Trainer Dirk Wolf. „Sowohl sportlich als auch menschlich tut er unserer Mannschaft sehr gut“, ergänzt Weyerbrock, der Brinkhues vom TVK überzeugen konnte, obwohl auch andere Vereine an dem wurfstarken Rechtshänder interessiert waren. Die nächste Aufgabe für Brinkhues und den TVK ist das Testspiel gegen Zweitligist TuSem Essen am heutigen Freitag (20 Uhr).