Leichtathletik: Katja Kanditt holt sich in Kevelaer einen Marathon-Titel

Katja Kanditt lag in Kevelaer in ihrer Altersklasse vorn. Foto: paul offermanns

Mönchengladbach Gladbachs Leichtathleten starten erfolgreich in die neue Saison. Bei den ersten Region-Mitte-Meisterschaften gibt es sechs Siege.

Die Gladbacher Leichtathleten sind gut in die neue Saison gestartet. Sie haben bei den ersten Meisterschaften der Region Mitte gleich sechs Titel geholt und haben auch in anderen Wettbewerben gute Ergebnisse geschafft.

Die 19 Jahre alte 400-Meter-Spezialistin Jolina Schmitz (LAZ/Turnerschaft Neuwerk), die nun von der Jugend- und in Erwachsenenklasse gewechselt ist, testete ihre Form ebenfalls auf 200 Meter. Auch für sie war es eine erste Standortbestimmung nach fast einem halben Jahr Wettkampfpause. Sie spulte ihre Runde gewohnt schnell herunter und kam als Vorlauf-Siegerin in 26,33 Sekunden ins Ziel – knapp vor der Düsseldorferin Sandra Gottschalk (26,36). Am Ende der fünf Zeitläufe war nur noch die Uerdingerin Katrin Beutel (25,52) schneller als die LAZ-Athletin. Manfred Zach (MLG,1. FC, M55) hatte zwar eine gute Wurfserie im Kugelstoßen, aber die Siegesweite von 11,50 Metern stieß er erst im letzten Versuch.

Drei 800-Meter-Siege gingen auf das Konto der LG Mönchengladbach (MLG) durch M30-Senior Michael Claßen in 2:11,14, M60-Senior Adam Paffrath in 2:53,28 und die W50-Seniorin Ulrike Wefers in 2:44,45. Rainer Verhufen (M 55) schaffte als Vizemeister über 60 Meter 8,74 Sekunden. Er startete auch auf der 200-Meter-Strecke. Hier lag er aussichtsreich vorn, spürte dann jedoch ausgangs der zweiten Kurve einen Stich im linken Oberschenkel. Er hatte eine Zerrung und schied verletzt aus. Miriam Lamburi (W 40) belegte über 200 Meter Platz drei in 33,13.