Hockey: GHTC hat das beste Sturmduo der Liga

Mönchengladbach Paul Tenckhoff und Niklas Braun haben bislang 31 der 44 Tore des Hockey-Zweitligisten geschossen. Auch beim 13:2-Kantersieg in Bergisch Gladbach war das Duo nicht zu stoppen und erzielte gemeinsam acht Tore.

Der Gladbacher HTC hat ins neue Jahr einen Start nach Maß hingelegt. Beim THC Bergisch Gladbach lieferte der GHTC mit dem 13:2 (3:0) ein Offensivfeuerwerk ab und hat sich damit vorerst wieder an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesetzt. Konkurrent SW Köln ist jetzt punktgleich, hat aber noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. Trainer Marcus Küppers war zu großen Teil sehr zufrieden mit dem ersten Auftritt in 2019: „Das war unsere beste Saisonleistung und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Zur Pause führten die Gladbacher lediglich mit 3:0, waren aber auch da schon das deutlich bessere Team, wie Küppers fand: „Wir haben schon in der ersten Halbzeit viel richtig gemacht, haben allerdings noch nicht die nötigen Lücken gefunden.“ Das klappte nach dem Seitenwechsel umso besser. Es bedurfte allerdings erst eines Wachmachers in Form des 1:3-Anschlusstreffers der Gastgeber, die fortan nicht mehr so kompakt in der eigenen Hälfte standen, sondern offensiver agierten. Das spielte dem GHTC in die Karten, der zehn Treffer erzielen konnte. Küppers freute sich darüber: „Zehn Tore in 30 Minuten sind eine sehr gute Quote, die sich natürlich auch sehr positiv auf unser Torverhältnis ausgewirkt hat.“