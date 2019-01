Endrunde, Gruppe B: Mennrahts Schützenfest fürs Halbfinale: Victorias Neun-Tore-Formel geht auf

Mönchengladbach Im letzten Spiel schießen sich die Mennrather auf Platz eins der Endrunden-Gruppe B.

Keinen Sieger gab es in den Auftaktbegegnungen der Gruppe B. Türkiyemspor ging gegen Mennrath durch Okan Cavus bereits nach zwei Minuten in Führung. Mennraths Paul Szymanski und Noah Kubawitz brauchten fünf Minuten vor dem Ende nur 15 Sekunden, um das Ergebnis umzudrehen. Erneut war es Cavus, der mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel für das 2:2 sorgte.

Mit Spiel drei nahm die Gruppe endlich Fahrt auf, so sehr, dass am Ende sogar der Rechenschieber herhalten musste. Doch das ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Mit Türkiyemspor und Fortuna standen sich zwei A-Ligisten gegenüber. Marc Nickels (3.), Tobias Feige (6.) und Lukas Senegacnik (7.) sorgten für eine vermeintliche Vorentscheidung zugunsten der Fortunen, aber Mohamed Hussein (8.) und Serkan Pacali (9.) brachten die Türken zurück ins Spiel. Fabian Firchos Tor zum 4:2 in der Schlussminute sollte die Entscheidung sein, doch Pacali verkürzte in Unterzahl umgehend. Somit blieb es beim knappen Erfolg für Fortuna. Keine Chance hatte anschließend der Bezirkslliga-Vertreter Mennrath gegen Hardt. Kevin Adrovic (6./14.), Max Mosblech (6./8.) und Vitali Kwitko demontierten die Victoria.