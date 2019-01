Handball: Marc Fasthoff beendet Karriere

Zusammen mit seinem aus Wuppertal stammenden Gespannmann Peter Behrens war Marc Fasthoff in der vergangenen Spielzeit in der Handball-Bundesliga zum „Schiedsrichter der Saison“ gewählt worden, jetzt beenden die beiden mit sofortiger Wirkung ihre Karriere und scheiden damit aus dem Elitekader des Deutschen Handball-Bundes (DHB) aus.

Der 46 Jahre alte Neusser sehe sich „aktuell körperlich nicht in der Verfassung, auf höchstem Niveau die selbst erwartete Spitzenleistung zu zeigen,“ wird Fasthoff in der Pressemitteilung des DHB zitiert. Als Belohnung für ihre Leistungen hatte das Gespann, das seit der Saison 2008/2009 gemeinsam als Handball-Schiedsrichter aktiv ist, in der vergangenen Spielzeit sowohl das Finale um den DHB-Pokal als auch den Supercup im Düsseldorfer ISS-Dome leiten dürfen. Sein letztes Bundesliga-Spiel pfiff das Duo am 16. Dezember mit der Partie zwischen dem TBV Lemgo und MT Melsungen. „Wir bedanken uns bei Peter und Marc für jahrelangen Einsatz als Spitzenschiedsrichter des Deutschen Handball-Bundes“, sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des DHB, „wir hoffen, beide nach kurzer Ruhepause weiter im Schiedsrichterwesen einbinden zu können.“ Dort sind beide bereits tätig: Behrens ist Coach des Schiedsrichter-Perspektivkaders, Fasthoff ist im Regionalverband Nordrhein Schiedsrichterbeauftragter für die Vereinsbeobachtungen sowie Beobachterchef im Landesverband Niederrhein.