Handball : Neusser HV fehlt es an der nötigen Durchschlagskraft

Neuss Die Mannschaft von Trainer Gilbert Lansen erzielt in Aachen nur 21 Treffer. Zu wenig, um in der Regionalliga ein Spiel zu gewinnen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden die Gäste immer besser zu ihrem Spiel und waren zumindest ein gleichwertiger Gegner. Die Deckung stand sehr gut, aber bereits in den ersten 30 Minuten ließ es der Angriff an der nötigen Durchschlagskraft missen. So wurden kurz vor Pause beispielsweise ein Tempogegenstoß und ein Siebenmeter verworfen.Diese Unsicherheit setzte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit fort. Gleich die ersten elf Minuten blieb der NHV ohne einen einzigen Treffer und Aachen enteilte auf 18:12. Allerdings hatte Neuss eine tolle Moral, gab sich noch nicht verloren und kämpfte sich noch einmal heran. Es sollte jedoch an diesem Tag nichts nutzen, zu eklatant war die Abschlussschwäche auf fast allen Positionen, einzig Kreisläufer Daniel Küpper-Ventura hatte keinen Fehlwurf zu verzeichnen.