Fußball : Neersbroich rettet in Hehn einen Punkt

Korschenbroich VfB Korschenbroich unterliegt beim Tabellenführer mit 1:4.

(sit) Mit einer Energieleistung haben die Sportfreunde Neersbroich in der Fußball-Kreisiga A, Mönchengladbach/Viersen, einen Punkt gerettet. Bei der DJK Hehn lag der Neuling nach Treffern von Jan Drechsler und Yannic Wolf bereits mit 0:2 zurück. Luca Sporkmann stellte in der Schlussphase mit seinem Tor zum 1:2 (79.) den Abschluss her, Dennis Kylau traf in der 84. Minute zum 2:2-Ausgleich für die Elf von Trainer Oliver Glogau, der mit seinen Jungs jetzt seit drei Partien auf einen Sieg wartet (eine Niederlage, zwei Unentschieden). Stadt- und Ligarivale VfB Korschenbroich unterlag derweil nur vier Tage nach dem 4:0-Erfolg über das Schlusslicht BW Wickrathhahn beim Spitzenreiter ASV Süchteln II mit 1:4 (Halbzeit 0:1). Dabei hatte Luca Noever fünf Minuten nach dem Seitenwechsel noch per Foulelfmeter zum 1:1 ausgeglichen. Vom ersten Abstiegsplatz trennt den VfB jetzt nur noch ein Zähler.