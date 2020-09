Tischtennis : Tischtennis-Teams kassieren erste Saisonniederlagen

Rhein-Kreis Die Damen der DJK Holzbüttgen III in der NRW-Liga und die beiden Verbandsligisten DJK Holzbüttgen II und TTC Grevenbroich II mussten sich erstmals in der laufenden Saison geschlagen geben.

Mit einem 6:6-Remis bei Borussia Düsseldorf II hat die DJK Holzbüttgen III ihre Spitzenposition in der Damen-NRW-Liga gegenüber dem Verfolger aus der Landeshauptstadt verteidigt. Dabei hatten die Kaarsterinnen durchaus auch Chance auf den Sieg. „Es war schade, in zwei Spielen haben wir im fünften Satz Matchbälle vergeben. Aber insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden“, sagte DJK-Kapitänin Gabi Franssen nach der Partie. Anna Haissig (1), Gerda Kux-Sieberath (2), Gabi Franssen (2) und Sandra Wilkowski (1) holten die Zähler.

In der Herren-Verbandsliga musste die DJK Holzbüttgen II den ersten Dämpfer hinnehmen. Beim Meisterschaftsfavoriten TTC Union Düsseldorf kassierten die Kaarster eine 4:8-Niederlage. Dabei fehlten in Henrik Cobbers, Jörn Ehlen und Jens Rustemeier drei Stammspieler im DJK-Aufgebot. Bis zum Zwischenstand von 3:3 hielt der Tabellenzweite beim Primus gut mit, dann setzte sich der Favorit ab. Die Punkte holten Alexander Diekmann (3:2 gegen Adebowale), Marcus Coenen (3:2 gegen Grannemann) und die beiden Ersatzmänner Song-Kyong Dröge und Boris Zhao (jeweils gegen Thomas Burchardt).

Auch die zweite Mannschaft des TTC BW Grevenbroich hat zum ersten Mal in der neuen Saison verloren. Im Heimspiel gegen den zweiten Titelaspiranten, TTC Mödrath, gab es an heimischen Tischen eine deutliche 2:10-Niederlage. Lediglich David Lambertz (3:2 gegen Robin Anders) und Marcel Krämer (3:1 gegen Thomas Pfeiffer) konnten für die Schloss-Städter punkten. Zum Zeitpunkt des ersten Sieges lagen die Blau-Weißen allerdings schon mit 0:8 in Rückstand. Die Zweitvertretung der TG Neuss als dritter Kreisvertreter in der Gruppe 5 der Verbandsliga hatte spielfrei.