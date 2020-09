Fußball : FC Zons feiert Derbysieg bei Aufsteiger Rheinwacht Stürzelberg

Rhein-Kreis 7:0-Kantersieg über Hackenbroich für den SV Glehn in der Kreisliga A. Spitzenreiter VdS Nievenheim lässt überraschend Punkte beim Neuling in Grimlinghausen liegen.

SV Rheinwacht Stürzelberg – FC Zons 1:2 (0:0). Der FC Zons freut sich nicht nur über drei besonders schmackhafte Punkte. „Derbysieg!“, jubelte Trainer Thomas Boldt nach dem Schlusspfiff ausgelassen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachten Michael Kandorra (64./Foulelfmeter) und Frederik Wenzel (67.) die Gäste in Führung. Murat Dogan (90.+2) gelang nur noch der Anschlusstreffer. „Wir sind jetzt vier Spiele ungeschlagen, ich bin mächtig stolz“, so Thomas Boldt.

SC Grimlinghausen – VdS Nievenheim 0:0. Nur einen Zähler gab’s am Sonntag für den Tabellenführer VdS Nievenheim. „Sehr unbefriedigend. Wir haben zwei Punkte verloren und nicht einen Punkt gewonnen“, ordnete Nievenheims Trainer Daniel Köthe das Ergebnis ein und sagte weiter: „Wir hatten drei, vier Großchancen in der zweiten Halbzeit, wir müssen das Ding eigentlich gewinnen.“

SVG Grevenbroich – SG Kaarst 4:0 (1:0). Nach der Pleite gegen den VfR Neuss ist der SVG Grevenbroich zurück in der Erfolgsspur. „Kaarst hätte in der fünften Minute das Tor machen können, danach haben wir die Spielkontrolle übernommen und das ganz souverän ausgespielt“, resümiert SVG-Coach Erkan Akan. Edrem Basaltin (29.), Ismet Cakmak (65., 90.) und Ahmet-Dogukan Des (84.) erzielten die Tore. Trotz Platz zwei nach fünf Spieltagen ist der Aufstieg gar kein Thema. „Damit liebäugele ich gar nicht“, so Akan.

FC Delhoven: Wegen des Coronafalls konnte der FC Delhoven in dieser Woche noch nicht spielen. Ab Mittwoch soll es mit dem Training aber wieder losgehen. Das Spiel gegen Jüchen II am nächsten Sonntag ist nicht gefährdet. In der Zeit, wo kein Training stattfinden konnte, habe sich das Team individuell fit gehalten, so Trainer Andreas Gödderz: „Ich hoffe, dass uns die zwei Wochen nicht aus der Bahn werden. Wir versuchen, schnell wieder in den Spielrhythmus zu kommen.“