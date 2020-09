Handball : TVK avanciert zum Frühaufsteher

Korschenbroich Partie des Handball-Regionalligisten am Sonntag in Dinslaken beginnt schon um 11.15 Uhr.

Besser hätte der Saisonstart für den TV Korschenbroich in der Handball-Regionalliga kaum laufen können, denn mit einem 34:26-Erfolg über den TV Aldekerk haben die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf gleich eine Duftmarke gesetzt. Am Sonntag geht es zum MTV Dinslaken.

Vom Papier her eigentlich eine Pflichtaufgabe, denn im Vorjahr stand der MTV bei Saisonabbruch abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und blieb nur in der Liga, weil es wegen der Corona-Pandemie zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger gab. Doch trotzdem ist Vorsicht geboten: Da wäre zunächst die ungewöhnliche Anwurfzeit von 11.15 Uhr. Vielen Spielern fällt es am Morgen schwer, den Rhythmus, sind sie es doch gewohnt, abends zu trainieren und zu spielen. „Natürlich hat da keiner Bock drauf“, gibt Wolf unumwunden zu. „Aber ist ja glücklicherweise nur ein Spiel in der Saison.“ Eine weitere Warnung ist die vergangene Spielzeit, als der TVK nur glücklich mit 27:26 in Dinslaken gewinnen konnte. Hinzu kommt noch, dass Korschenbroich nicht gerade die beste Auswärtsbilanz hatte und in fremder Halle nicht immer zu überzeugen wusste. „Das muss besser werden“, fordert Wolf, der keine Ausfälle zu beklagen hat. „Insgesamt ist noch mehr Konstanz gefragt.“