Handball-Regionalliga : TVK zeigt sich wieder souverän

TVK: Im zweiten Regionalliga-Saisonspiel gab’s für die Korschenbroicher Handballer beim MTV Dinslaken einen 30:21-Erfolg. In der Schlussphase wurde der Vorsprung mit Routine über die Zeit gebracht.

Einer der Verbesserungswünsche des Trainers Dirk Wolf war, auch in den Auswärtsspielen dominanter aufzutreten und somit mehr Konstanz in die gesamte Saison zu bekommen. Zumindest beim ersten Auswärtsspiel erfüllte ihm seine Mannschaft diesen Wunsch, auch wenn es zunächst ein hartes Stück Arbeit war. „Uns war klar, dass wir von der ersten Sekunde an hellwach sein mussten“, sagte Wolf. „Es gibt in dieser Liga kein Kanonenfutter, alle Mannschaften haben eine gute Qualität.“ In den ersten 15 Minuten schenkten sich beide Mannschaften nichts, die Partie war absolut ausgeglichen. Erst danach wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen auf 9:5 davon. Urplötzlich riss der Faden jedoch wieder, nun war Dinslaken an der Reihe, so dass zum Pausenpfiff nur ein minimaler Vorsprung zu Buche stand.