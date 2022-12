Tischtennis Ex-Grevenbroicher Porten gewinnt in seinem „Wohnzimmer“

Insgesamt waren es 455 Starter, die an drei Tagen die neuen Tischtennis-Stadtmeister von Grevenbroich ausgespielt haben. Dabei war auch einer, der immer wieder gerne in seine Heimatstadt zurückkehrt, um beim Comeback nach den Corona-Jahren mal wieder am ältesten Tischtennisturnier in Deutschland teilzunehmen. Daniel Porten, der früher viele Jahre im Kreis für Grevenbroich und später für Holzbüttgen spielte, fühlt sich einfach wohl in „seinem Wohnzimmer“, wie er die Großsporthalle am Torfstecherweg liebevoll nennt. Auch in diesem Jahr gelang es dem Oberliga-Spieler, der aktuell für den TTC BW Brühl-Vochem aktiv ist, sich den Sieg in der A-Klasse zu holen.