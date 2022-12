Handball TVK holt sich für die nächste Saison Kreisläufer vom NHV

Die gute Nachricht: In Daniel Küpper Ventura, der in der Waldsporthalle ab der kommenden Saison vorerst bis zum Sommer 2024 auf Torejagd gehen soll, ist sein Nachfolger schon gefunden. Der 21-Jährige kommt vom Lokal- und Ligarivalen Neusser HV und trainierte schon dort unter dem aktuellen TVK-Coach Gilbert Lansen. Der gebürtige Viersener, 1,91 Meter groß und 98 Kilogramm schwer, freut sich auf die neue Herausforderung: „Der TVK ist ein gestandener Traditionsverein in der Region mit Ambitionen, in die Dritte Liga zurückzukehren. Auch die Fankulisse in der Waldsporthalle war natürlich ein Faktor.“ Küpper Ventura, der in Neuss schon das Trikot des Zweitligisten Rhein Vikings getragen hatte, möchte sich beim TVK als „starker Innenblocker in der Mannschaft etablieren“ und seine „Kreisläuferfähigkeiten in puncto Positionsspiel und Wurftechnik“ verbessern. Weyerbrock: „Mit Daniel bekommen wir einen sehr agilen Kreisläufer. Trotz seines jungen Alters verfügt er über eine gute Kombi aus Angriffspotenzial und Deckungsvermögen, was er besonders dieses Jahr in der Regionalliga unter Beweis gestellt hat.“