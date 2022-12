Handball Ein Leben ohne Handball ist nur sehr schwer vorstellbar

Trotzdem hat er im Sommer das Angebot einer Trainerstelle bei einem Erstligisten abgelehnt: „Profi-Trainer bedeutet ein Nomadenleben, und wir wollen hier nicht weg,“ sagt er über das Leben in Groß Grönau. Weil seine Frau aus Korschenbroich stammt, besteht der Kontakt in die ehemalige „Wahlheimat“ aber nach wie vor. „Mindestens zwei Mal im Jahr sind wir da zu Besuch“ – so wie jetzt in der ersten Januarwoche. Was freilich nicht ohne Handball abläuft: „Wir fahren am 2. Januar erst abends los, weil ich nachmittags noch Training mit der C-Jugend habe,“ erzählt Mathias Deppisch. Seine Schützlinge trifft er dann am ersten Wochenende des neuen Jahres wieder, wenn sie in Menden beim „Sauerland-Cup“ auflaufen, wohin ihr Trainer von Korschenbroich aus nachreist.