2. Handball-Bundesliga Dormagener Energieleistung bringt Sieg

„Ich bin einfach nur restlos begeistert von meiner Mannschaft. Wir hatten heute nur sieben komplett fitte Spieler aus unserem Kader zur Verfügung. Und auch in der Jugend ist es aktuell eng. Deswegen ist es einfach stark, wie wir das gewuppt haben“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr nach dem wichtigen Erfolg, der auch eine richtige Antwort auf die schwache Vorstellung beim Derby in Essen war. Rückraumspieler Mislav Grgic sowie die beiden Außen Joshua Reuland und Jan Reimer hatten sich nicht spielfähig gemeldet. So standen die A-Jugendlichen Max und Christian Schmidt sowie Luis Pauli genauso im Kader wie Daniel Stein aus der zweiten Mannschaft (Oberliga). Hinzu kam, dass bei den Gastgebern auch noch der für die Abwehr so wichtige Alexander Senden extrem früh mit zwei Zeitstrafen belastet war (7.) und schon in der 44. Minute nach der dritten Strafe mit Rot vom Feld musste. Ebenso erging es Kreisläufer Aron Seesing, den es allerdings erst Anfang der 58. Minute erwischte, als dem TSV der Sieg kaum noch zu nehmen war. „Dormagen war einfach besser. Die Jungs haben großen Einsatz und unbedingten Willen gezeigt, was den Unterschied ausgemacht hat. Mit einer so jungen Truppe ist das einfach fantastisch“, sagte HSG-Coach Daniel Kubes hinterher und zollte damit der Vorstellung der Dormagener Respekt. Erstaunlich war, wie gelassen er die schwache Vorstellung seine Truppe inklusive einer schlechten Chancenverwertung und zu vieler technischer Fehler zumindest äußerlich hinnahm, denn sie ist vor der WM-Pause ein deutlicher Dämpfer für die Ambitionen der Nordhorner.