Galopp „Ich vermisse die Atmosphäre in Neuss“

Am Silvestermorgen fährt der Galoppertrainer Axel Kleinkorres erneut (nach dem Ende 2019 in Neuss) zu einer ungewöhnlichen Beerdigung. „Ich muss dabei sein, wenn in Dinslaken die letzten Rennen gelaufen werden.“ Nach 68 Jahren wird die Trabrennbahn am Bärenkamp in der Kleinkorres-Heimatstadt Dinslaken geschlossen, das Gelände wird Bauland. Kleinkorres hat im Alter von 17 Jahren bei den Trainern Lothar Rudnik und Fritz Beckmann seine Ausbildung zum Trabnennfahrer absolviert. Insgesamt stehen rund 400 Siege im Sulky in seiner Vita. Viele davon (schon als Lehrling) auf dem Halbmeilenkurs in Dinslaken. „Dort kam es mehr auf die Taktik an. Man konnte auch mit schwächeren Pferden gewinnen. Auf den großen Bahnen in Recklinghausen und Gelsenkirchen war das schwieriger.“