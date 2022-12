Eishockey-Regionalliga Neusser EV gegen die Bären Neuwied ohne Chance

Der NEV hat nach der klaren 0:6-Niederlage beim Tabellenführer Ratingen Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga auch in Neuwied Spiel keine Punkte geholt. Am zweiten Weihnachtstag unterlagen die chancenlosen Quirinusstädter gegen die zweitplatzierten Bären erneut deutlich mit 0:7 (0:2, 0:3, 0:2). Beide Teams gingen mit nur zwölf Feldspielern in die Partie, auf Seiten des NEV fehlten in Dmitrii Metelkov und Nils Nemec die besten Torschützen des Teams. Bereits nach sieben Minuten führten die Bären aus Neuwied im heimischen „IceHouse“ mit 2:0. Der Tabellenzweite baute seinen Vorsprung im zweiten Drittel weiter aus, nach dem 3:0 durch Dustin-Joel Schneider (21.) stellte Neuwied durch einen Doppelschlag in der 33. Minute auf 5:0 und beseitigte jegliche Hoffnung des NEV, noch einmal ins Spiel zurückzukommen. In der Schlussphase schraubte der EHC mit den Toren durch Marco Bozzo (54.) und Sven Asbach (60.) zum 7:0-Endstand noch weiter in die Höhe. Der Amerikaner Bozzo erwischte mit drei Toren und drei Assists einen überragenden Tag gegen die von Sebastian Geisler trainierten Neusser, für die es die dritte Niederlage in Serie setzte. Nach den zwei ernüchternden Spielen ohne eigenes Tor geht es für den NEV im Ligabetrieb im neuen Jahr am 6. Januar zu Hause gegen die Eisadler Dortmund weiter.