Tischtennis-Schulturnier Gymnasium an der Gartenstraße dominiert den Mixed-Team-Cup

190 Schülerinnen und Schüler von 13 Mönchengladbacher Schulen gingen am Dienstag in der Sporthalle des Math.-Nat.-Gymnasiums an den Start. Die 95 Zweierteams spielten in acht Wettkampfklassen – je vier bei den Mädchen und Jungen – ihre Sieger aus. Dabei traten die Duos im K.o.-System gegeneinander an. Beide Spieler eines Teams bestritten jeweils ein Einzel, stand es danach 1:1-Unentschieden, wurde die Entscheidung in einem Doppel herbeigeführt. „Wie man es zum Beispiel aus dem Davis-Cup beim Tennis kennt“, erklärte Organisator Raimund Pispers schmunzelnd. Insbesondere bei den Mädchen dominierten die Teams der Gartenstraße die Wettkämpfe. In der Wettkampfklasse vier – das Turnier der jüngsten Schülerinnen – setzten sich sogar beide teilnehmenden Teams des Gymnasiums gegen die Konkurrenz durch und bestritten ein schulinternes Finale: Dort siegte Team zwei über Team eins. Auch bei der WK 3 und WK 2 kamen die Siegerinnen vom Gymnasium an der Gartenstraße. Lediglich bei den ältesten Schülerinnen konnte sich das Team des ausrichtenden Math.-Nat-Gymnasiums durchsetzen. Dieser Erfolg sollte überraschenderweise der einzige Sieg des Turnierfavoriten bleiben.