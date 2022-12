Die drei Geschwister sind dabei herzlich von Sportlerinnen und Sportlern der DJK Holzbüttgen empfangen worden, eine engagierte Gruppe aus dem Verein, kümmert sich von Beginn an um das Wohl der Schwestern. Die Jüngste, Iolanta, war noch minderjährig, als sie ihre Heimat verlassen musste. Sie wurden zunächst in einer Familie aufgenommen und leben jetzt schon seit einiger Zeit gemeinsam in einer kleinen Wohnung in Holzbüttgen. „Wir schätzen uns sehr glücklich, in Kaarst zu sein. Wir hatten zu Beginn viele Probleme mit dem Papierkram, aber es gab immer Leute um uns herum, die uns gerne geholfen haben. Die Menschen hier sind alle freundlich und offen“, sagt Diana Yevtodii. Vor allem Iolanta und Diana (Iryna ist Handballerin) sind auch sportlich für die Tischtennis-Abteilung der DJK Holzbüttgen ein großer Gewinn. Iolanta spielt im Drittliga-Team der DJK, Diana ist sowohl in der NRW-Liga als auch in der Oberliga erfolgreich. Die drei Schwestern haben sich bereits auf ein Leben in Deutschland eingestellt, lernen fleißig die deutsche Sprache und konnten sich da schon über die ersten Zertifikate und Zeugnisse freuen. Trotz aller Freude über die große Akzeptanz, die ihnen in Deutschland entgegengebracht wird, hängen sie an ihrer Heimat, der Stadt Odessa, wie sie sagen, die Perle am Schwarzen Meer. Mit großer Sorge verfolgen sie daher die Berichte über die Kriegsgeschehnisse in ihrem Land und die tagelangen Stromausfälle in ihrer Heimatstadt. Noch ist Odessa zum Glück aber zu keinem der Hauptkriegsplätze geworden und so halten sich die Zerstörungen in der Millionen-Stadt auch noch in Grenzen. Davon konnten sich alle drei selbst bei einem Besuch in den Sommerferien überzeugen.