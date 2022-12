Von ukrainischen Weihanchtsliedern und einem Glücksrad zur Bescherung So feiern Familien aus Hülchrath und Mühlrath Weihnachten

Schon draußen vor der Haustür von Peter und Margriet Lys kommt weihnachtliche Stimmung auf. Große Sterne leuchten im Dunkeln und sorgen für ein warmes Gefühl in der frostigen Winterkälte. Noch gemütlicher ist es im Wohnzimmer der Mühlrather. Es ist alles da, was ein typisches weihnachtliches Wohnzimmer ausmacht: Der liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum hinter dem Sessel, kleine Engelchen, Kerzen und andere Weihnachtsdekorationen, dazu ein Kamin. Weihnachtskarten an der Tür verleihen dem Ganzen eine sehr persönliche Note.