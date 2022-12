Eishockey-Regionalliga Neusser EV verkauft sich teuer

Die kompakte und defensive Spielweise der Neusser Spieler sorgte mit zunehmender Spieldauer für immer mehr Ärger und Verdruss aufseiten der Ratinger. „Den konnte man von der Bank lautstark vernehmen“, meinte Karsten Freiberg aus dem Presseteam der Neusser. Von Beginn an nahm zwar der Tabellenführer das Heft in die Hand, doch die Angriffsbemühungen verpufften oder scheiterten am Neusser Goalie Patrick Fücker. So konnten die Gäste im ersten Spielabschnitt ihren Kasten sauber halten. Es dauerte bis zum Beginn des zweiten Drittels, ehe die Aliens ihre Überlegenheit in eine 1:0-Führung umsetzten. Doch danach wurden die Angriffsbemühungen der Neusser Löwen besser und gefährlicher, wofür sie sich aber nicht belohnten. Sie brachten den Puck nicht im Ratinger Tor unter, Dimitrii Metelkov traf in Überzahl nur den Pfosten.