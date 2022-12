Handball Quirinus-Cup fällt auch 2023 aus

Dass es tatsächlich zum Comeback des gerade in diesen so düsteren Zeiten immens wertvollen dreitägigen Festivals der Völkerverständigung kommen könnte, ist freilich keine ausgemachte Sache. Harald Beschoten, 2. Vorsitzender des seit vielen Jahren um einen lebendigen – von offizieller Neusser Seite wegen des Ukraine-Krieges zurzeit jedoch ruhend gestellten – Austausch mit der russischen Partnerstadt Pskow bemühten Vereins „Druschba – Freundschaft“, befürchtet: „Das war‘s dann wohl ...“ Dabei hatte sich das herausragende Sportereignis vor allem durch seine hervorragenden Kontakte in den Osten Europas einen Namen gemacht hat – schon 1990 konnten mit Magdeburg und Dynamo Berlin (mit Stefan Kretzschmar), Aue und Stahl Brandenburg erstmals Teams aus der Ex-DDR begrüßt werden. Die jungen Handballer aus dem mittlerweile von Russland annektierten Lugansk gehörten zu den Dauerbrennern in Neuss. Ulli Schmidt hat als Trainer, Ehrenamtler und interessierter Zuschauer miterlebt, wie stets an Pfingsten in 14 Hallen bis zu 3000 Jugendliche aus 15 Nationen in 200 Mannschaften friedlich gegeneinander antraten, ist darum geradezu entsetzt über die abermalige Absage: „Unglaublich! Das Turnier ist überall in Europa bekannt. Aber hier streitet man sich ums Schützenfest und bekommt keine Hallen hin.“