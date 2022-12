Altenheime in Grevenbroich Wie Senioren den heiligen Abend feiern

An Heiligabend liegt vielerorts Magie in der Luft. Familien sitzen bei Weihnachtsmusik und Kerzenschein am Tisch, genießen ein opulentes Menü und packen Geschenke unterm Christbaum aus. Das sieht in einigen Altenheimen anders aus. Für viele Senioren ist Einsamkeit ein beharrlicher Begleiter. Die Seniorenzentren in Grevenbroich wirken dem jedoch entgegen: Sie planen ein buntes Tagesprogramm, das den 24. Dezember außergewöhnlich machen soll. Auch während der Adventszeit haben die Einrichtungen bereits zahlreiche Aktivitäten mit den Bewohnern unternommen.