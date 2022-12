Handball TSV muss noch mal ans Limit gehen

Während also die Dormagener vor dem letzten Liga-Spiel bis zum 3. Februar, wenn es nach der WM-Pause zum HC Empor Rostock geht, auf dem Zahnfleisch kriechen, erwartet Flohr am zweiten Weihnachtstag einen Kontrahenten, der, abzüglich der vier Langzeitverletzten, „mit voller Kapelle kommt.“ Das ist auch deshalb recht beunruhigend, weil er Nordhorn als „absolute Topmannschaft“ sieht. „Da war fast jeder Spieler schon in der 1. Liga im Einsatz.“ Und die aktuelle Form stimmt auch. Das beste Beispiel dafür ist Bart Ravensbergen: Der 29-Jährige, bei der Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden im Tor der Niederlande, wehrte am vergangenen Wochenende beim 24:20-Erfolg der HSG über die zuvor acht Mal in Folge siegreichen Eulen Ludwigshafen 22 Würfe mit einer Quote von 54 Prozent (!) ab, hielt alle drei Siebenmeter der Gäste und erzielte selbst noch zwei Tore. Kein Wunder, dass HSG-Coach Daniel Kubes hinterher geradezu ins Schwärmen geriet. „Wir spielen absolut am Limit“, befand er und sprach von einer „phänomenalen Torhüter- und Abwehrleistung“ seines Teams.