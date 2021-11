Fußball : Zwei Trainerwechsel in der Schlossstadt Grevenbroich

Grevenbroich Jürgen Latajka zog beim 1. FC Grevenbroich-Süd die Notbremse und Jesco Neumann bat beim TuS Grevenbroich um die Auflösung seines Vertrages.

Nach zehn Spielen steht der 1. FC Grevenbroich-Süd mit sechs Zählern auf dem vorletzten Platz der Fußball-Kreisliga A – zuletzt kassierte Süd gleich sechs Niederlagen in Folge. Jetzt hat Trainer Jürgen Latajka selbst einen Schlussstrich gezogen. „Die Mannschaft trifft keine Schuld. Ich musste die Notbremse ziehen“, erklärt er. Ihm habe die Situation auch gesundheitlich sehr zu schaffen gemacht. Als Kind des 1. FC Grevenbroich-Süd leide er sehr darunter. Seinem Nachfolger Alexander Hermel drückt er fest die Daumen. Der 35-Jährige hängt seine Fußball-Schuhe kurzentschlossen an den Nagel und setzt sich auf die Trainerbank. „Ich war letztes Jahr schon Co-Trainer und habe mich langfristig immer in der Position gesehen, deswegen habe ich spontan zugesagt“, so Hermel. Erst einmal soll Hermel das Team bis zum Winter übernehmen. Dann will sich der Vorstand noch mal zusammensetzen und über die Zukunft entscheiden. Beide Seiten können sich aber vorstellen, dass es etwas Langfristiges wird.