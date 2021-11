Tischtennis : DJK-Damen holen in Fritzdorf den ersten Saisonsieg

DJK-Damen holen in Fritzdorf den ersten Saisonsieg

Holzbüttgen Beim TTC Grün-Weiß Fritzdorf setzten sich die Kaarsterinnen nach fast dreieinhalb Stunden Spielzeit knapp mit 6:4 durch. Sieg und Niederlage für Zweitvertretung.

Der Knoten ist geplatzt. Im dritten Anlauf ist den Damen der DJK Holzbüttgen der erste Saisonsieg in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord gelungen. Beim TTC Grün-Weiß Fritzdorf setzten sich die Kaarsterinnen nach fast dreieinhalb Stunden Spielzeit knapp mit 6:4 durch. „Ein ganz wichtiger Sieg für das Team, der auch wichtig für den Kopf war“, sagte DJK-Kapitänin Jana Vollmert, die auch Respekt vor der Leistung der Gegnerinnen zeigte: „Die haben trotz ihres Tabellenplatzes richtig gut dagegen gehalten. Es gab viele enge Spiele und in der Halle war richtig Stimmung.“

Zu Beginn konnten im Doppel nur Valerija Mühlbach und Rachel Gerarts punkten. Sie gewannen ihre Partie gegen Hofmann/Krießbach in vier Sätzen, während sich Martyna Dziadkowiec und Jana Vollmert nur hauchdünn mit 10:12 in Entscheidungssatz gegen das Geschwisterpaar Hannah und Charlotte Schönau geschlagen geben mussten. Im Einzel überzeugte Valerija Mühlbach mit zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz. Sie setzte sich zunächst mit 3:1-Sätzen gegen Stephanie Hoffmann durch und bezwang dann im zweiten Durchgang auch Hannah Schönau (3:1). Martyna Dziadkowiec (3:1) und Jana Vollmert (3:1) holten je einen Zähler gegen Hannah Krießbach. Rachel Gerharts ging im oberen Paarkreuz leer aus.

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die DJK-Zweitvertretung in der Regionalliga zu verbuchen. Am Samstag gewannen die Kaarsterinnen ihr Heimspiel gegen den SC Niestetal mit 8:2. Nach zwei gewonnenen Doppeln punkteten Jana Vollmert (1), Verena Hinrichs (1), Chiara Pigerl (2) und Sandra Förster (2). Lediglich gegen Spitzenspielerin Janina Ciepluch war sowohl für Hinrichs als auch für Vollmert nichts zu holen. Am Sonntag folgte dann die 3:7-Niederlage bei Borussia Düsseldorf. Die Zähler holten Hinrichs/Pigerl, Anna Schouren und Sandra Förster. „Da wäre mehr drin gewesen“, sagte Förster. Die DJK-Damen (3:3) sind jetzt Siebter, Fritzdorf steht auf dem vorletzten Platz mit 1:11 Punkten.