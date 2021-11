Handball : TV Korschenbroich dank Arbeitssieg weiterhin vorne

KORSCHENBROICH Kämpferisch sieht der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf eine starke Leistung. „Spielerisch konnten wir nach vier Wochen Pause allerdings noch nicht überzeugen.“

Anfangs deutete zunächst nichts auf die Spannung am Ende hin, denn die Gäste führten schnell mit 4:1. In der Folgezeit leisteten sie sich dann jedoch einige technische Fehler, so dass Rheinbach Tor um Tor aufholte und kurz vor der Halbzeit gar in Front ging. Nach dem Wechsel legte der TVK kämpferisch einen Zahn zu, drehte die Partie wieder zu seinen Gunsten. Dramatisch wurde es dann in der Schlussphase: Korschenbroich führte mit 30:29 bei eigenem Ballbesitz, bekam jedoch ein Zeitspiel abgepfiffen. Rheinbach leitete einen Tempogegenstoß ein, den Torhüter Max Jäger jedoch glänzend parierte. Im Gegenzug sorgte Kreisläufer Philip Schneider dann für die endgültige Entscheidung. „Kämpferisch war das heute eine starke Leistung“, so der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Spielerisch konnten wir nach vier Wochen Pause allerdings noch nicht überzeugen, was im Vorfeld aber sicherlich absehbar war.“