Fußball : Novesia trotzt Gnadental Remis ab

Rhein-Kreis Im Topduell der Fußball-Bezirksliga trennen sich der VfL Jüchen/Garzweiler und der FC Büderich 1:1-Unentschieden. Uedesheim ärgert die Niederlage gegen Sparta Bilk.

BV Wevelinghoven – Lohausener SV 0:3 (0:3). Schon am Freitagabend musste der BV Wevelinghoven die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Den Gästen gelang en torreicher Beginn: Hiromasa Sato (13.), Jona Simon (16.) und Michael Behlau (24.) per Elfmeter sorgten früh für die Entscheidung. Der BV musste die letzte halbe Stunde nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen.