Tischtennis : TG Neuss kann mit Remis in Dortmund sehr gut leben

Ran Wei von der TG Neuss. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Bei der Borussia trafen die Neusser in der Regionalliga auf einen Gegner in Bestbesetzung und hielten mit einem Ran Wei bei dessen Saisonpremiere in Topform dagegen. Für Oberligist Holzbüttgen lief’s nicht so gut.

Es war das erwartet schwere Spiel für die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga. Nach hartem Kampf reichte es am Ende bei der in Topbesetzung angetretenen Zweitvertretung von Borussia Dortmund zu einen 5:5. „Ein Punkt ist super“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße. Den rettenden fünften Zähler holte Ran Wei, der in dieser Saison zum ersten Mal für die Neusser zum Einsatz kam. Er gewann zunächst sein erstes Einzel gegen Marco Panic und lag im letzten Duell des Tages gegen Wim Verdonschot schon mit 0:2-Sätzen hinten und hatte dann im entscheidenden fünften Durchgang Matchball gegen sich. Er siegte aber mit 12:10 und sorgte somit für ein Happy End.

Zu Beginn gewannen Tom Heiße/Jochen Lang das Auftaktdoppel gegen Panic/Verdonschot (3:0) deutlich. Im Einzel holten anschließend Jochen Lang (1), Julian Röttgen (1) und Ran Wei (2) die weiteren Zähler. Gegen BVB-Topmann Wengcheng Qi war sowohl für Tom Heiße als auch für Jochen Lang nichts zu holen. Lang sorgte aber dann im zweiten Durchgang mit seinem 3:1-Erfolg gegen Fadeev für einen wichtigen Zähler. Julian Röttgen holte seinen Punkt durch einen 3:0-Erfolg gegen Wim Verdonschot. Mit ausgeglichenem Punktekonto (5:5) liegen die Neusser jetzt auf Rang fünf der Tabelle.