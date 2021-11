Fußball : Nievenheim übernimmt die Spitze

Sein Traumtor brachte die Entscheidung im Derby: Ali Dagdeviren. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Im Dormagener Stadtderby der Fußball-Kreisliga A schlägt der TuS Hackenbroich den FC Delhoven mit 2:1. Die Sportfreunde Vorst fertigen den VfR Neuss mit 4:1 ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Die Fußball-Kreisliga A hat einen neuen Spitzenreiter. Dank des Sieges im Topspiel gegen Rosellen springt Nievenheim an die Spitze. Delhoven verliert das Derby.

VdS Nievenheim – SV Rosellen 4:1 (2:0). Im Spitzenspiel setzten sich die Sportfreunde am Ende deutlich durch. Nach zwei kapitalen Fehlpässen von Verteidiger Daniel Urban hatten Marco Hölzel (20.) und Nils Jochmann (22.) zugeschlagen. „Er ist sonst oft unser zuverlässigster Verteidiger“, nahm Rosellens Coach „Dicky“ Otten seinen Spieler in Schutz. Nach der Pause legten Matthias Keutmann (67.) und Kevin Scholz (88.) nach. Niklas Stojkovic erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer. Nievenheims Trainer Daniel Köthe freut sich über die Tabellenführung und würde die am liebsten gar nicht mehr hergeben. „Das wird aber noch ein langer und harter Weg“, weiß er.

TuS Hackenbroich – FC Delhoven 2:1 (1:1). Der TuS Hackenbroich feiert den Sieg im Derby! Delhoven ging durch Marcel Klein (33.) in Führung, Daniel Tüpprath (43.) schlug noch vor der Halbzeitpause zurück. Kurz vor dem Gang in die Kabine scheiterte dann Felix Frason aus elf Metern an Sebastian Lopez. „Das war der Knackpunkt“, sagte Hackenbroichs Trainer Wolfgang Rieger. Ein Traumtor von Ali Dagdeviren (78.) brachte schließlich die Entscheidung. „Ich bin mächtig stolz. Das war kämpferisch überragend, wir haben nie aufgegeben“, stellte Rieger glücklich fest.

TuS Grevenbroich – SC Grimlinghausen 3:3 (2:3). Milad Bastanipour geht zum ersten Mal in seiner kurzen Trainerkarriere nicht als Sieger vom Platz. Kevin Wieland (12., 42.) und Fabio Dittrich (18.) sorgten für Grimlinghausens Führung. Tayfun Kula (25.), Dominik Jahn (35.) und Mike Allrogen (82.) glichen für Grevenbroich aus. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Mit sieben Punkten aus drei Spielen bin ich sehr zufrieden“, so Milad Bastanipour.

SF Vorst – VfR Neuss 4:1 (2:0). „Das war ganz souverän, ich bin sehr zufrieden“, lautete das Fazit von Vorsts Trainer Jörg Gartz. Robert Niestroj (24.) und Dennis Meyer (39.) brachten die Gastgeber in Führung. Als Justin Akthar (53.) nach der Pause zum Anschluss traf, wurde es kurzzeitig brenzlig. „Es war wichtig, dass wir schnell nachgelegt haben“, so Gartz. Daniel Mawricka (60.) und Kilian Jung (63.) sorgten für klare Verhältnisse.

1. FC Grevenbroich-Süd – SV Bedburdyck/Gierath 1:3 (0:1). Gierath hat die Führung dieses Mal über die Zeit gebracht. Erol Djaferi (24., 54.) und David Jäger (90.+1) trafen für Gierath, Marcel Woop (58.) für Grevenbroich-Süd. Gieraths Trainer Jürgen Steins erklärte danach: „Süd hat den besseren Fußball gespielt, aber wir haben sehr kompakt gestanden und uns die besseren Torchancen erarbeitet.“

VfL Jüchen/Garzweiler II – SG Kaarst 4:3 (2:2). Mit tatkräftiger Unterstützung der Bezirksliga-Mannschaft konnte Jüchen drei immens wichtige Punkte einfahren. Alen Muratovic erzielte alle vier Tore (10., 42., 86., 90.+2). Niclas Schröder (21., 64.) und Rene Noack (30.) trafen für Kaarst. „Die Erste hat uns den Tag gerettet. Ohne ihre Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen“, so Trainer Dwight Granderath, dem viele seiner eigenen Schützlinge am Sonntag fehlten.

FC Zons – SV Glehn 2:3 (0:2). Während der SV Glehn in die obere Tabellenhälfte vorrückt, tritt Zons auf der Stelle. Marius Meffert (42.) und Philip Erkes (45.) schossen Glehn vor der Pause in Führung. Tobias Böhme traf zum 3:1. Für Zons ließen sich Patrick Pelikan (46.) und Max Korpel auf dem Spielberichtsbogen eintragen.