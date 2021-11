Basketball : Tigers bringen in Grünberg vierten Saisonsieg ins Ziel

Neuss Beim 65:62-Erfolg in Mittelhessen avanciert Inga Krings mit 18 Punkten zur Topscorerin der Gäste. Aber am Schluss wird es noch mal ganz eng.

Das ganze Spiel über hatten die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss Tigers in Grünberg vorne gelegen, doch auf den letzten Drücker schien ihnen der Sieg noch aus den Fingern zu gleiten. Neun Sekunden vor Schluss stand die bis dahin überragende Olivia Nash (28 Punkte/18 Rebounds) an der Freiwurflinie und hätte die nur noch mit zwei Punkten zurückliegenden Benders Baskets zum ersten Mal seit dem Korb zum 2:0 in der zweiten Minute in Führung werfen können. Doch das US-Girl patzte, es blieb beim 63:62 für die Gäste, die kurz darauf nach zwei verwandelten Freiwürfen von Maria Aftzi zum 65:62-Endstand (32:27) ihren vierten Saisonsieg feiern durften.