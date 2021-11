100 Jahre SSV Neuss : Spaß beim Cross trotz Schmuddelwetter

Neuss Vom goldenen Oktober war beim von Neusser Stadtsportverband ausgerichteten Jubiläums-Crosslauf auf dem Areal der Galopprennbahn am Samstag nichts übrig. Doch die, die gekommen waren, ließen sich die gute Laune nicht verderben.

Bei Crossläufen im Herbst ist das berühmte Schmuddelwetter von Ausrichtern und Teilnehmern zwar gefürchtet, doch bei Dauerregen und Kälte über Stock und Stein zu laufen, verleiht solchen Veranstaltungen auch ihr besonderes Flair. Insofern hatte das Cross-Comeback auf der Neusser Rennbahn anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Stadtsportverbandes Neuss (SSV) inklusive des 18. Schülercross am Samstag ganz viel Flair „Wir sind froh, dass wir im Jubiläumsjahr wenigstens einmal wirklich Sport machen konnten“, sagte SSV-Vorsitzende Meinolf Sprink, der selbst im Jedermannlauf startete. „Ich bewundere alle Schüler, Eltern und die Aktiven, die nicht aus Zucker sind und sich hier beteiligt oder an die Strecke gestellt haben.“

Von ihrem Freund Philipp und der Freundin Josefin angefeuert, lief Elisa Reinhardt aus Kaarst im Jedermannlauf als schnellste Frau in 16,18 Minuten nach 3,9 Kilometern über die Ziellinie. Erik Klose von der TG Neuss entschied die Männerkonkurrenz für sich. Uwe Bonin, Triathlet der TG Neuss, stand am Zieleinlauf und feuerte die Läufer an: „Ich bin ein treuer Fan – auch im Regen,“ sagte er lachend und freute sich über den Sieg im Hauptlauf seines Vereinskollegen Matthias Rück, der froh ist, „dass wir wieder laufen können“. Auch die schnellsten Frauen des Hauptlaufs, Doreen Floß und Claudia Schmitz, zeigten sich dankbar, „dass die Läufergemeinde wieder einmal zusammenkommen konnte“ und fanden die Strecke „schön crossig“.