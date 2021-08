Vor dem Fußballstart: DJK Gnadental : Auf einem gutem Weg trotz Problemen in der Vorbereitung

Gnadental Neun Zugänge muss Trainer Stefan Pennarz integrieren, was ihm nicht leicht gemacht wird. Dennoch sieht er der Saison optimistisch entgegen, im nachgeholten Kreispokal stimmten die Leistungen bislang.

„Aktuell haben zwei unserer Spieler einen Kreuzbandriss, dazu kommt noch ein Bänderriss“, erklärt Stefan Pennarz. Die Mannschaft mit neun Zugängen ist bisher kaum eingespielt. Dies ist für den Trainer jedoch kein Grund zur Sorge. Da sich einige der Spieler bereits kennen, bezweifelt Pennarz, dass es Abstimmungsschwierigkeiten geben wird. „Wir wollen vorne in der Tabelle angreifen und mitspielen, der Aufstieg ist jedoch kein großes Ziel für uns“, erklärt der Coach. Wie es letztendlich sportlich für den DJK Gnadental aussehen wird, liegt auch in den Händen der neun Neuen. Viel Erfahrung und Führungsstärke bringt der 32-jährige Andrej Hildenberg vom SC West nach Gnadental mit. Der Stürmer sammelte beim DSC, in Kapellen und in Uedesheim bereits Oberliga-Erfahrung. Ein weiterer Hochkaräter ist Maurice Girke, der vom Landesligisten Holzheim kam. Neben erfahrenen Spielern hat Gnadental aber auch vielversprechende Talente im Kader. Torhüter Burak Gürpinar (19) kehrt aus Jüchen zu seinem Jugendverein zurück. Der 19-Jährige Torwart bringt laut seinem neuen Trainer eine Menge Qualität in die Bezirksliga mit.