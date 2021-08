Ringen : Drei Titel für Konkordia Neuss bei Junioren-DM

Rhein-Kreis Bei den nationalen Titelkämpfen in Nordrhein-Westfalen und Hessen gab es auch Sicht des Rhein-Kreises Neuss viel Grund zu Freude. Auch die Ringerinnen des AC Ückerath holten Medaillen.

Den Titelkämpfen im griechisch-römischen Stil in Hohenlimburg drückten die Ringer des KSK ihren Stempel auf. Zum Sieg der NRW-Mannschaft mit 70 Punkten trugen sie alleine 45 Zähler bei. In der Gewichtsklasse bis 72 kg machten sogar zwei Neusser den Titel unter sich aus, im Finale besiegte Aaron Bellscheidt seinen Vereinskameraden Albert Nakaev. In der Klasse bis 77 kg marschierte Deni Nakaev ohne Niederlage auf den ersten Platz, wobei er bereits seinen fünften DM-Titel feierte. Stark zeigten sich auch weitere Neusser Ringer: Adam Bachor holte den dritten Platz in der 82 kg-Klasse. Ahmed Aruhanov überzeugte bei seiner ersten DM-Teilnahme in der 60 kg-Klasse, mit zwei Siegen belegte er den vierten Platz. Jan Krempin startete in der 87 kg-Klasse und belegte den siebten Platz.