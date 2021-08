Tennis : Ein Derby der verpassten Möglichkeiten

Neuss Beim 2:4 gegen den Lokalrivalen Rochusclub Düsseldorf wäre für den Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss am Sonntag so viel mehr drin gewesen.

Hätte, hätte Fahrradkette! Hätte Tennis-Bundesligist TC BW Neuss vor einer Woche beim 3:3 gegen Aachen nicht in den Doppeln eine 3:1-Führung verspielt. Und hätte es im Derby gegen den schwächelnden Rochusclub Düsseldorf am Sonntag den durchaus möglichen Heimsieg gegeben, wäre Blau-Weiß mit dem Thema Abstieg jetzt schon durch. Stattdessen steckt der Rekordmeister nach der 2:4-Niederlage wieder mittendrin im schönsten Schlamassel. Die verpasste Chance grämte den Neusser Vorsitzenden Abraam Savvidis sehr, hatte er sich doch viel mehr ausgerechnet. Obwohl die Gäste ihr Team für dieses richtungweisende Duell kräftig aufgepeppt hatten, sah seine Rechnung so aus: „Wenn es normal läuft, geht es 3:3 aus. Wenn es gut läuft, gewinnen wir.“

Anders sah die Sache in den anderen Partien aus. So war ein Erfolg von Renzo Olivo über den jungen Henri Squire eigentlich schon eingeplant. Der 20-Jährige hatte in Düsseldorf lange unter der Obhut von Trainer Marius Zay gestanden. „Und vor zwei, drei Jahren hätten wir ihn sehr gerne nach Neuss geholt“, verriet Savvidis. Letztlich entschied sich der lange Schlaks aber für das bessere Angebot des Rochusclubs. Wie der Russe Teymuraz Gabashvili ist er in dieser bislang so holprigen Saison in Dauerschleife für das Team aus der Landeshauptstadt im Einsatz. Bis Sonntag war er in vier Begegnungen aufgelaufen (Einzelbilanz 1:3-Siege, Doppel 1:3), Gabashvili (Einzel 3:2, Doppel 2:3) sogar in allen fünf.