Ringen in Tokio : Olympiasiegerin löst im Rhein-Kreis Neuss Emotionen aus

Aline Rotter-Focken mit Patrick Loes bei der Medico in Neuss. Foto: A. Woitschützke

Rhein-Kreis Der überraschende Olympiasieg von Aline Rotter-Focken löste auch hierzulande große Freude aus. Schließlich trainierte die inzwischen 30-Jährige viele Jahre in Dormagen und arbeitete in Neuss.

Von David Beineke

Als Ringerin Aline Rotter-Focken nach ihrem historischen Olympiasieg in Tokio am Montag ihren Freudentränen freien Lauf ließ, ging es auch im Rhein-Kreis Neuss ziemlich emotional zu. „Das hat mich gepackt. Schließlich kommt es nicht allzu häufig vor, dass man eine Olympiasiegerin mit betreut hat“, sagte Heinz Schmitz, nachdem er kurz zuvor den überraschenden Sieg der Krefelderin gegen die US-Amerikanerin Adeline Gray in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm im Fernsehen verfolgt hatte.

Schmitz war der Ringerin das erste Mal begegnet, als sie mit zehn Jahren beim AC Ückerath vorbeischaute. Sie blieb zwar immer ihrem Heimatverein KSV Germania Krefeld treu, doch weil in Ückerath das Frauenringen großgeschrieben wird und dort auch der Landes- sowie der Bundesstützpunkt angesiedelt sind, trainierte sie dort mehrmals die Woche. So prägte Heinz Schmitz als Vereins- und Landestrainer die Entwicklung der inzwischen 30-Jährigen bis zu deren 24. Lebensjahr entscheidend mit. „Aline ist eine außergewöhnliche Sportlerin, die auf dem Boden geblieben ist“, sagt Schmitz. Auch wenn sie nach der Hochzeit mit Jan Rotter ihren Lebensmittelpunkt nach Triberg in Baden-Württemberg verlegt hat, ist der Kontakt nie abgerissen.