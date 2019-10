Rudern : Auch die Siegerehrung wird zum Kraftakt

Neuss Die Frauen des Neusser Ruder-Vereins holen in Krefeld zum vierten Mal in Folge die Landesmeisterschaft im Doppelvierer.

Highlight Die Verleihung des neuen „Kohlen-Pokals“ für den Frauen-Doppelvieler und des „Förderturm-Pokals“ für den Männer-Achter war ein Höhepunkte der Regatta auf dem Elfrather See in Krefeld.

Im letzten Finalrennen mit Teilnehmern aus Neuss stand eine Titelverteidigung an: In den vergangenen drei Jahren hatte der Frauen-Doppelvierer des NRV jeweils Gold gewonnen. Zu Vera Spanke, Alina Stammen und Cosima Clotten stieg diesmal anstelle von Alex Höffgen ihre Vereinskollegin Olivia Clotten ins Boot. Trotz der sehr widrigen Verhältnisse vermochten sich die Vier deutlich durchzusetzen. Schon zur Hälfte der Strecke hatten sie die Konkurrenz distanziert. Der Rest war Formsache. Vera Spanke & Co. bauten den Vorsprung auf mehr als fünf Sekunden aus. Es folgten die Kettwiger RG und ETuF Essen im Kampf um die weiteren Medaillen. Das Tempo war so hoch, dass Waltrop, mit den Kampmann-Schwestern an Bord, nicht mehr aufs Treppchen fahren konnte.