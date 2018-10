Neusser RV: Deutsche Sprintmeisterschaften im Rudern

INFO

Abrudern 65 NRV-Sportler und ein Gast aus Wiesbaden ruderten am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen von Neuss nach Duisburg-Homberg – das Kirchboot „Quirinus“ legte in Krefeld an.

42. Erftlauf der Ruderer am 24. November Meldungen bis zum 18. November unter Neusser.Ruderverein@gmx.org