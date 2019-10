Handball : Biskamp trifft zum Last-Minute-Sieg des TV Korschenbroich

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich hat die unglückliche Ein-Tore-Niederlage der Vorwoche gegen Tabellenführer TuS Opladen wieder wettgemacht. Durch einen von David Biskamp 31 Sekunden vor dem Schlusspfiff erfolgreich verwandelten Siebenmeter setzten sich die Korschenbroicher mit 29:28 beim TV Rheinbach durch.

„Am Ende war es der große Wille des Teams, diese wichtigen zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Deshalb haben wir das Spiel gewonnen,“ bilanzierte der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock das wechselhafte Geschehen vor 450 Zuschauern in der Sporthalle Rheinbach. In der hatte der TVK zur Pause 15:13 geführt und diesen Vorsprung auf 17:14 ausgebaut. Doch richtig absetzen konnten sich die Gäste nie, so dass Rheinbach zwischenzeitlich mit zwei (24:22, 51.) und zwei Minuten vor Schluss mit einem Tor (28:27) führte. Doch in Überzahl drehten Sascha Wistuba und David Biskamp noch die Partie.