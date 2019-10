Tischtennis : Jarne Weinitschke trifft auf eine Tischtennis-Legende

Rhein-Kreis In der Verbandsliga gelingt der DJK Holzbüttgen II ein 9:5-Heimsieg gegen den TTC Altena II.

In der Herren-Verbandsliga gelang der DJK Holzbüttgen II in der bislang stärksten Aufstellung der Saison ein 9:5-Heimsieg gegen den TTC Altena II. Überragend präsentierte sich Joachim Beumers, der im Spitzenpaarkreuz zwei Einzel gegen Stanislav Ivanov (3:0) und Philipp Volmert (3:1) gewann und zudem im Doppel an der Seite von Yiqing Zang das Eingangsdoppel. Zang selbst gewann gegen Ivanov (3:1), unterlag aber Volmert ohne Satzgewinn. Im unteren Paarkreuz blieb Lars Münstermann mit zwei Siegen gegen Milad Osmani (3:0) und Andreas Czedzak (3:2) ungeschlagen. Zusammen mit Stefan Vollmert gewann er auch im Doppel. Zu einem Generationenduell kam es im mittleren Paarkreuz: Jarne Weinitschke, der Enkel von Eberhard Schöler, trat gegen den über 70-jährigen früheren Nationalspieler Wilfried Lieck an und gewann nach einem Duell mit vielen langen Ballwechseln in drei Sätzen. Schon sein Opa lieferte sich in früheren Zeiten heiße Duelle mit der „Tischtennis-Legende“ aus Altena. Im zweiten Durchgang musste sich Lieck nach 2:1-Satzführung auch Vollmert geschlagen geben. Immer besser in Fahrt kommt auch die zweite Mannschaft der TG Neuss. Gegen den TTC Schwarz-Weiß Velbert feierten die Quirinusstädter einen 9:4-Heimsieg und verbesserten sich in der Tabelle auf den fünften Platz. Die TG erwischte einen Traumstart mit drei gewonnenen Doppeln. Im Einzel schraubte Dominik Sagawe durch zwei Siege gegen Arja Hosseini (3:1) und Raphael Nussbaum (3:1) auf 9:0-Spiele im mittleren Paarkreuz. Lobende Worte fand Sagawe für Abwehr-Routinier Norbert Schagun: „Norbert hat nach 1:2-Satzrückstand gegen El Faramawy nur noch Topspin gespielt. Das hat seinen Gegner sehr verwirrt und er konnte das Spiel noch drehen.“ Im Spitzenpaarkreuz holte Bernd Forelle einen Zähler gegen Jörg Priestley (3:1). Die weiteren Punkte erspielten Gerrit Nolten (3:2 gegen Nussbaum) und Max Reinartz (3:1 gegen Lange).