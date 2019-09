Rudern : Die Saison ist noch lange nicht zu Ende

Ein seltenes Bild: Cosima und Olivia Clotten (v.l.) in einem Boot. Das Duo des Neusser Rudervereins probierte diese neue Kombination bei der Regatta in Krefeld aus – und gewann. Foto: Benno Spanke

Wer gedacht hatte, die Aktiven des Neusser Rudervereins würden nach der so erfolgreichen Sommersaison nun die Beine hoch legen, könnte falscher nicht liegen. Schließlich stehen am Wochenende auf dem Elfrather See bei Krefeld die Landesmeisterschaften und eine Woche später in Essen die Deutschen Sprintmeisterschaften auf dem Programm.

