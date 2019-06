Rudern : WM-Tickets für Clotten-Schwestern

Neuss Viermal Gold für den NRV bei den Deutschen U23-Meisterschaften in Brandenburg.

Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Altersklassen U17, U19 und U23 auf dem Beetzsee in Brandenburg haben es die Ruderer des Neusser RV bei zehn Starts sieben Mal aufs Podest geschafft. Damit nicht genug: Cosima Clotten wurde im Anschluss an den Finaltag für die U23-Weltmeisterschaften in Sarasota/Florida nominiert. Und ihre Schwester Olivia Clotten erhielt aufgrund ihrer starken Leistungen in den Ergometertests und im „Zweier ohne“ das Ticket für die Junioren-WM in Tokio.