Handball : Handball: Vikings freuen sich über ersten Auswärtssieg

Neuss Ausgelassen gefeiert wurde nach dem Spiel in der Kabine der Drittliga-Handballer des HC Rhein Vikings: Nach dem unerwarteten 27:23-(14:8)-Erfolg beim Team HandbALL Lippe II hatten die Wikinger allen Grund dazu.

Von Beginn an lag die Neuss-Düsseldorfer Spielgemeinschaft in Führung – und gab diese auch nicht mehr her.