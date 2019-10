Fußball : Spitzenreiter kann auch mit Punkt leben

Rhein-Kreis Bezirksliga: VfL Jüchen/Garzweiler schiebt sich durch Sieg in Lürrip näher an Kleinenbroich heran.

Spitzenreiter Kleinenbroich konnte beim Tabellen-Sechzehnten nur einen Punkt mitnehmen, bleibt aber weiterhin ungeschlagen und ganz vorne, da auch der 1. FC Viersen nur Remis spielte. Jüchen gewann knapp und verkürzte den Rückstand auf vier Zähler. Rommerskirchen siegte mit einer starken Leistung in Rheydt, Dormagen, Kaarst und Uedesheim mussten sich geschlagen geben.

DSC 99 Düsseldorf – DJK Neuss-Gnadental 2:2 (1:1). Die DJK konnte in Abwesenheit von Trainer Stefan Pennarz zumindest einen Punkt beim Tabellenschlusslicht holen. Niklas Fischel brachte die Gnadentaler zwar zwei Mal nach vorne (11. und 70. Minute), aber den Düsseldorfern gelang jeweils der Ausgleich- „Wenn man zwei Mal vorne liegt, ist es natürlich schade, wenn man das nicht halten kann“, sagte Co-Trainer Mehmet Yilmaz. „Aber am Ende ist der Punkt für beide Mannschaften gerecht.“

TuRa Brüggen – Teutonia Kleinenbroich 3:3 (1:2). Die Teutonen ließen beim Tabellensechzehnten Punkte liegen, bleiben aber weiterhin an der Spitze. „Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben, aber das können wir auch gut“, sagte Trainer Norbert Müller. „Wir sind nach zehn Spieltagen noch ungeschlagen, da können wir nicht meckern.“ Nach einem frühen Rückstand drehten die Teutonen die Partie durch ein Eigentor und einen Treffer von Christopher Roth (43.) noch vor der Pause, bekamen aber direkt nach Wiederanpfiff den Ausgleich. In der 87. Minute brachte Dominik Klouth die Gäste erneut nach vorne, der Spielstand hatte aber nur kurz Bestand. „Da haben wir uns nicht clever angestellt, die Führung muss man eigentlich über die Zeit bringen“, so Müller. „Aber ein Sieg wäre nicht wirklich verdient gewesen. Der Gegner hat mehr fürs Spiel gemacht, mehr investiert. Ein Unentschieden ist kein Beinbruch, aber wir müssen eine Reaktion zeigen.“

SV Mönchengladbach – VfL Jüchen-Garzweiler 1:2 (1:2). Die Jüchener haben sich mit ihrem Auswärtssieg wieder an die beiden Spitzenmannschaften rangeschoben. „Das war ein sehr glücklicher Sieg, aber auch so ein Drecksspiel muss man gewinnen“, sagte Trainer Marcel Winkens. „Es war fußballerisch keine gute Leistung und der Gegner hatte die klareren Chancen, deswegen freuen wir uns umso mehr über die Punkte.“ Jan Schuchardt brachte Jüchen bereits nach zwei Minuten nach vorne, durch einen Foulelfmeter fiel der Ausgleich (26.), ehe Baran Bal für die Entscheidung sorgte (40.). „Wir waren vorne nicht konsequent genug, um es klarer zu gestalten, aber am Ende zählen die Punkte“, so Winkens.

Rheydter SV – SG Rommerskirchen-Gilbach 1:3 (0:0). Aufsteiger Rommerskirchen sicherte sich den vierten Sieg. „Das war unsere beste Saisonleistung, ich bin mehr als zufrieden“, sagte Coach Dennis Zellmann. Zwar gingen die Gastgeber nach 55 Minuten in Führung, die SG ließ sich davon aber nicht beeindrucken: Dirk Drechsler (70.), Meikel Kupper (74.) und Francesco Sidero (80.) drehten die Partie. „Das war Top von A bis Z“, so Zellmann. „Konzentriert, präsent in den Zweikämpfen und eine hohe Laufbereitschaft – ich hab nichts zu meckern.“

SV Vorst – TSV Bayer Dormagen 6:3 (1:1). Nicht so rund lief es bei den Dormagenern, die sich nach ausgeglichener erster Hälfte deutlich geschlagen geben mussten. Der Doppelpack von Bek Osaj (35. und 90.+1) und der Treffer von Maurice Michael Wiewora (67.) reichten nicht aus, um in Vorst zu punkten.

SC Victoria Mennrath – SV Uedesheim 4:2 (2:0). Auch die Uedesheimer mussten sich auswärts geschlagen geben. „Mennrath war offensiv sehr stark, hat uns geschickt ausgekontert und dann auch verdient gewonnen“, sagte Trainer Dalibor Dobras. „Nach der Pause haben sie etwas runtergeschaltet und uns das Spiel machen lassen, was wir nutzen konnten, um ran zu kommen, aber mehr auch nicht.“ Pawel Waldemar Kramer traf zum zwischenzeitlichen 2:1 (58.), Malte Hauenstein verkürzte auf 3:2 (85.). „Die Jungs haben aber einen guten Job gemacht und gekämpft, mehr war mit unseren Personalsorgen einfach nicht drin“, so Dobras.