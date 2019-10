Hockey : Trotz Heimsieg – Freude sieht anders aus

Tim Hagedorn (M.) markierte gegen Rissen nach starker Einzelleistung den Treffer zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung. Hier umkurvt der Youngster des HTC SW Neuss den bereits 39-jährigen Markus Pingel. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss bringt gegen THK Rissen nach sparsamer Leistung drei Punkte unter Dach und Fach.

Von Dirk Sitterle

Siege sind im Jahnstadion durchaus schon euphorischer gefeiert worden. Nach dem im – zu Saisonbeginn nie und nimmer erwarteten – Abstiegskampf der 2. Hockey-Bundesliga enorm wichtigen 3:2-Heimerfolg (Halbzeit 2:0) des HTC SW Neuss über den Tabellenvorletzten THK Rissen zog es Torjäger Sebastian Draguhn hurtig ins Warme: „Diesmal gibt’s keinen Kommentar von mir.“ Trainer Matthias Gräber hatte eine Leichenbittermiene aufgesetzt, blockte damit still jeden Glückwunsch zum Sieg über einen Kontrahenten, „der hier mit einem Auswechselspieler angetreten ist.“ Dass es den Gastgebern wieder mal nicht gelungen war, einen schon am Boden liegenden Gegner deutlich in die Schranken zu weisen, drückt zusehends aufs Gemüt. „Das nervt einfach“, sagte Stürmer Cedric Heimbach angefressen.

Wie schon am nur sechs Tage zurückliegenden „Null-Punkte-Wochenende“ mit frustrierenden Niederlagen beim DSD Düsseldorf (2:5) und beim Düsseldorfer HC (2:3) geriet Schwarz-Weiß trotz einer 2:0-Führung noch in Bedrängnis. Und das nach einer ersten Hälfte, „in der wir uns eine Vielzahl hundertprozentiger Torchancen erspielen“, stellte Teammanager Stephan Busse ungehalten fest. Eine kleine Auswahl: Schon bis zur sechsten Minute taucht Samir Khelil zweimal gefährlich im Schusskreis der Gäste auf. Gleiches galt für seine Teamkollegen Tim Hagedorn (8.) und Jacek Kurowski (15./21.), der zudem mit einer Strafecke an Rissens Torhüter Johann Pierre Hauser scheiterte (23.).

Info Ein Doppelspieltag schließt die Hinrunde ab Samstag DHC Hannover – HTC SW Neuss, 15 Uhr Sonntag HTC SW Neuss – Gladbacher HTC, 17 Uhr Rückrunde 18. April: HTC SW Neuss – DHC Hannover

Letztlich reichte es vor dem Seitenwechsel nur zu einem Doppelschlag: Der von Kurowski eingesetzte Khelil markierte das 1:0 (17.), Draguhn aus recht spitzem Winkel das 2:0 (18.). Als der junge Tim Hagedorn (19) kurz nach Wiederbeginn nach beherztem Solo auf 3:0 erhöhte, schien der von Gräber geforderte deutliche Sieg Formen anzunehmen. Doch ein Rückschlag genügte, um die Hausherren komplett aus der Spur zu bringen: Vorne wurde der von Drahuhn per Strafecke erzielte Treffer zum 4:0 zurückgepfiffen, hinten kassierten die aufgerückten Neusser im Gegenzug selber die erste Strafecke. Die nutzte Philip Weber eiskalt zum 1:3 ( 37.) – und brachte damit das Angriffsspiel des HTC zum Erliegen. Für Gräber „absolut unverständlich, warum uns da jedes Mal das Herz in die Hose rutscht.“ Heimbach bekam mit Blick auf Webers zweiten (Strafecken-)Streich zum 2:3 (39.) nicht in den Kopf, „wie wir uns regelmäßig die Ecken reinziehen. Das geht gar nicht!“