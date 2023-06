Floorball DJK Holzbüttgen entwickelt sich rasant

Was noch möglich wäre, zeigt, dass schon unter den aktuellen Bedingungen der Leistungsstand beachtlich ist: Kürzlich haben vier DJK- Spieler bei der U17-Junioren-Trophy in Magdeburg gespielt, fünf DJK-Spielerinnen waren bei der U17-Trophy im Bundesstützpunkt in Naumburg im Kader dabei. Im Januar 2024 soll die U17-Trophy in Kaarst stattfinden, was auch damit zu tun hat, dass der Floorball-Verband NRW Kaarst wegen der vielen erfreulichen Entwicklungen offiziell zum ersten Landes-Leistungsstützpunkt erklärt hat. Ein weiteres Indiz für die erfolgreiche Jugendarbeit ist die Qualifikation der U13-Mädchen und U17-Kleinfeldmannschaft für die Deutschen Meisterschaften in Berlin und Chemnitz in diesem Monat.